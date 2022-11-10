Сахалинец получил срок через 21 год после жестокой расправы над девушкой

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор уроженцу Невельска за преступление, совершённое им 21 год назад. Мужчина 1976 года рождения признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в ночь на 8 ноября 2001 года он в районе Вокзальной улицы в Южно-Сахалинске набросился на 18-летнюю девушку. Убийца как минимум пять раз ударил её ножом в шею и туловище. Его жертва умерла на месте, после чего преступник попытался сжечь тело в подвале.

По информации УУР УМВД России по Сахалинской области, убийству предшествовал конфликт на вечеринке. Когда мужчина и девушка оказались на улице, он набросился на неё. Совершив расправу, преступник сбежал в Калининград, где проживал вплоть до задержания в июле 2021 года.

Его вину смогли доказать только сейчас. Убийцу отправили за решётку на 15 лет, отбывать он их будет в колонии строгого режима.