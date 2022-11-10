Из-за украинского беженца с арбалетом в Ирландии подняли отряд спецназа

В Ирландии 65-летний украинский беженец предстал перед судом за хранение арбалета. Чтобы подстраховаться при его задержании, местные правоохранительные органы задействовали целый отряд спецназа, была проведена спецоперация. Об этом пишет портал Donegallive.

Александра Погожего задержали в Глентисе в отеле, где он проживал по правительственной программе помощи беженцам. Мужчину обвинили во владении незарегистрированным арбалетом. Подробности инцидента не раскрываются.

На суд мужчина явился в шлёпанцах и спортивном костюме, а на голове у него было несколько заклеенных пластырями ран. Всё, что происходило на заседании, мужчине переводили на русский язык. В итоге Погожего выпустили под залог в тысячу евро, а рассмотрение дела в окружном суде отложили до января 2023 года до получения указаний от Генпрокуратуры страны.