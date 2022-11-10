Пользователи поиздевались над демократами после победы мёртвого кандидата

Новость о том, что в ходе промежуточных выборов в США победу одержал умерший в октябре конгрессмен от Пенсильвании, демократ Энтони Делука, вызвала активное обсуждение у читателей британского таблоида Daily Mail.

Делука набрал в своём округе 85% голосов избирателей, несмотря на то что скончался 9 октября в возрасте 85 лет. Один из пользователей задался вопросом, сколько умерших демократов проголосовало за этого конгрессмена.

"Это просто демонстрирует, что слишком много людей голосуют только исходя из партии. Они не обращают внимания на то, кто кандидат, и им всё равно", — объяснил другой комментатор.

Кто-то даже предположил, что демократы будут избирать любого человека с буквой D. А вот ещё один пользователь не удивился подобной истории, указав, что в Пенсильвании была избрана жертва инсульта Джон Феттерман, который с трудом может связать два предложения, а в Белом доме сидит пациент с деменцией.

"Это показывает всё, что вам нужно знать об избирателях-демократах", — заключили читатели газеты.