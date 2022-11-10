НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 05:07

В Турции указали на раскол в НАТО из-за готовности Зеленского к диалогу с Россией

Cumhuriyet: Готовность Зеленского к диалогу с Россией указывает на раскол в НАТО

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Россией указывает на трещину в НАТО. Об этом написал журналист Барыш Достер для издания Cumhuriyet.

"Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это событие даёт представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в Североатлантическом альянсе", — сказано в материале.

При этом Достер заметил, что США утратили былое влияние, а европейские государства на фоне кризиса продолжают дистанцироваться друг от друга. В качестве примера он привёл Берлин, продолжающий развивать отношения с Москвой и Пекином, несмотря на возражения Вашингтона.

"Полный позор": Во Франции призвали перестать поддерживать Зеленского

"Полный позор": Во Франции призвали перестать поддерживать Зеленского

"Каждый участник занят спасением собственной шкуры", — подытожил журналист.

Ранее на Украине рассказали о неприятных сигналах стран Запада Зеленскому. Как указал обозреватель издания Zaxid Любко Петренко, сторонников мирного урегулирования конфликта становится всё больше.

Обложка ©

Telegram-канал Владимира Зеленского

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров