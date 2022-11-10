В Турции указали на раскол в НАТО из-за готовности Зеленского к диалогу с Россией

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Россией указывает на трещину в НАТО. Об этом написал журналист Барыш Достер для издания Cumhuriyet.

"Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это событие даёт представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в Североатлантическом альянсе", — сказано в материале.

При этом Достер заметил, что США утратили былое влияние, а европейские государства на фоне кризиса продолжают дистанцироваться друг от друга. В качестве примера он привёл Берлин, продолжающий развивать отношения с Москвой и Пекином, несмотря на возражения Вашингтона.

"Каждый участник занят спасением собственной шкуры", — подытожил журналист.