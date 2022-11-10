Активист пророссийского подполья в украинском городе Николаеве назвал несколько адресов, куда переместились сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не попасть под российские ракетные удары. Он также указал на место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики. Кроме того, на этот раз подпольщик впервые дал понять, кем он является, назвав себя исполнителем ряда известных акций против украинского нацизма и в поддержку России.

Подполье в Николаеве выявило адреса, где СБУ прячется от российских ударов. Видео © РИА "Новости"

"Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилётов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах, и частью из них поделюсь… На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится "наружка" — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается", — рассказал РИА "Новости" активист.

Он также раскрыл адрес Корабелов, 2А, где, по его словам, находится гараж, и если туда попадёт ракета, то "будет проблематично без машин похищать людей". Активист показал и фото перечисленных зданий. Что же касается главы обладминистрации Кима, как сообщил активист, видео для соцсетей тот записывает в центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны улицы Шнеерсона. А возле ЖК "Адмирал" паркует свой транспорт. О себе подпольщик рассказал, что имеет непосредственное отношение к нашумевшему в Николаеве поджогу автомобиля главы николаевской парторганизации "Национальный корпус" Дениса Янтаря в июле 2020 года. А в июле 2015-го, по его словам, он повесил флаг Новороссии на телевышке, о чём писали украинские СМИ.

"Надеюсь, эсбэушники, вы меня узнали. Моё имя — Саботаж", — заключил подпольщик.