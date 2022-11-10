Приоритеты поменялись: Россиян стал интересовать отдых в непопулярной прежде стране

Россияне, подбирая страну для новогоднего путешествия, стали массово интересоваться Ираном. К такому выводу, проанализировав интернет-запросы, пришло агентство OneTwoTrip.

Как сообщает "Газета.ru", на эту экзотическую для россиян страну пришлось 20% поисковых запросов на предмет отелей для новогоднего отдыха. 18,6% пользователей интересовались Турцией, как в прошлом году. А 9,8% — Белоруссией. Последняя в 2021 году не входила даже в топ-10.

После тройки лидеров идут ОАЭ (5,6%), Великобритания (5,5%), Армения (4,7%), Казахстан (4,1%), Таиланд (3,6%), Узбекистан (2,4%) и Египет (2,3%). В прошлом году в такой список также входили Венгрия, Вьетнам, Италия, Грузия, Сербия и Испания.

На внутренних направлениях путешественники чаще всего искали Москву — в 19,3% случаев. На долю Санкт-Петербурга пришлось 13,9% поисковых запросов, а гостиницами Сочи интересовалось 8,3% пользователей. До этого в фаворитах были Казань (5,5%), Красная Поляна (4,8%), Адлер (2,9%), Нижний Новгород (2,7%), Калининград (2,6%), Екатеринбург (1,9%) и Архыз (1,6%). За год вырос интерес к отелям Красной Поляны, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. А вот к Краснодару, Светлогорску и Пятигорску пользователи охладели.