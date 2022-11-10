Военный эксперт объяснил, чему будут учить на уроках НВП в школах

В следующем учебном году в школах возобновят курс по начальной военной подготовке. Он войдёт в два новых модуля предмета ОБЖ для учеников пятых – девятых классов. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, из чего будет состоять такое обучение.



"Думаю, в первую очередь — законодательные основы и право самой военной службы, чтобы он представлял, что это такое, что это не крепостничество, о котором он в книжках читал, а есть правовые аспекты. <…> Второе — это, конечно же, подготовка физическая. И третье — изучение <…> средств: пистолет Макарова, автомат Калашникова, <…> противогаз", — сказал Матвийчук в интервью телеканалу "360".

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец отметила, что дети пусть лучше изучат курс начальной военной подготовки и никогда этими знаниями не воспользуются, чем окажутся неготовыми к худшему развитию событий. Она подчеркнула, что детям проще воспринимать подобную информацию, чем взрослым, так как для них это элемент игры.