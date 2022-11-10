Спецоперация на Украине раскрыла возможности разведки НАТО

Скрытность российских военных систем связи удастся повысить благодаря тому, что в ходе спецоперации на Украине раскрылись возможности разведки НАТО. Об этом РИА "Новости" заявил информированный источник.

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооружённых сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, НАТО фактически раскрыло в рамках противодействия СВО весь свой разведывательный потенциал. Его российские разработчики примут во внимание при совершенствовании и создании новых образцов техники.