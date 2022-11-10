Бывший депутат Рады Ременюк разбился насмерть, попав под грузовик во время погони

Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии "Русь единая" Алексей Ременюк погиб во время полицейской погони в Симферополе, пишет телеграм-канал Mash.

По данным канала, 66-летний Ременюк ехал со дня рождения товарища на внедорожнике Land Rover, когда его остановили сотрудники полиции. Медосвидетельствание показало, что водитель пьян. Однако когда его попытались задержать, бывший парламентарий вырвался и прыгнул за руль, протащив на двери автомобиля по асфальту сотрудника.

Смертельное ДТП произошло на объездной трассе, когда Ременюк выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Вместе с ним погиб пассажир.

Предположительное место аварии внедорожника и грузовика в утреннее время. Видео © LIFE

В МВД по Крыму сообщили, что водитель большегруза был доставлен в больницу с травмами. Всё случилось на дороге "Восточный обход города Симферополя", назначен ряд экспертиз. Обстоятельства аварии уточняются.