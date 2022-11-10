Из украинского плена освобождены 35 военнослужащих ЛНР

"Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди — реабилитация. Наконец-то парни могут обнять родных", — написал он в телеграм-канале.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в республике находится более тысячи украинских военнопленных. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса, уточнила она.