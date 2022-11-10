Из украинского плена освобождены 35 военнослужащих ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих
Освобождённые военнослужащие встретились с родными. Обложка © Telegram-канал Леонида Пасечника
Группа из 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулась из украинского плена, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди — реабилитация. Наконец-то парни могут обнять родных", — написал он в телеграм-канале.
Пасечник добавил, что власти продолжают работать над освобождением пленных.
Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в республике находится более тысячи украинских военнопленных. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса, уточнила она.