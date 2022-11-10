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10 ноября, 07:20

Россиянин Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре

<p>Гаэль Ондуа. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Gael_Ondoua29/status/1525929610411749378/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gael ONDOUA - GO29</a></p>

Гаэль Ондуа. Обложка © Twitter / Gael ONDOUA - GO29

Гражданин России Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на странице национальной команды в "Твиттере".

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и махачкалинский "Анжи". Сейчас он игрок немецкого "Ганновер-96".

Также на турнир вызван форвард московского "Динамо" Муми Нгамалё.

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Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Камерун на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии, Сербии и Бразилии.

Ранее Лайф писал, что ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику. С таким призывом в письме к командам-участницам обратились президент организации Джанни Инфантино и её генеральный секретарь Фатма Самура.

Артур Лапсаков
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