Россиянин Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре

Гражданин России Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на странице национальной команды в "Твиттере".

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и махачкалинский "Анжи". Сейчас он игрок немецкого "Ганновер-96".

Также на турнир вызван форвард московского "Динамо" Муми Нгамалё.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Камерун на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии, Сербии и Бразилии.