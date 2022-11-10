Россиянин Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре
Гаэль Ондуа. Обложка © Twitter / Gael ONDOUA - GO29
Гражданин России Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на странице национальной команды в "Твиттере".
Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и махачкалинский "Анжи". Сейчас он игрок немецкого "Ганновер-96".
Также на турнир вызван форвард московского "Динамо" Муми Нгамалё.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Камерун на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии, Сербии и Бразилии.
Ранее Лайф писал, что ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику. С таким призывом в письме к командам-участницам обратились президент организации Джанни Инфантино и её генеральный секретарь Фатма Самура.