Эрдоган заявил о высоком уровне доверия между ним и Путиным

"Как я уже говорил, это лидерская политика. Мы осознали необходимость этого с господином Путиным. Мы не смогли бы этого сделать без того уровня доверия, который между нами есть. Уважение друг к другу побуждает нас предпринимать эти шаги", — отметил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о возможности продления зерновой сделки.