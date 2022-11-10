Эрдоган заявил о высоком уровне доверия между ним и Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным установился высокий уровень доверия.
"Как я уже говорил, это лидерская политика. Мы осознали необходимость этого с господином Путиным. Мы не смогли бы этого сделать без того уровня доверия, который между нами есть. Уважение друг к другу побуждает нас предпринимать эти шаги", — отметил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о возможности продления зерновой сделки.
А ранее президент Турции критиковал лидеров Европы за их неправильное отношение к России и Владимиру Путину. Эрдоган подчеркнул, что одна из самых уважаемых стран в мире не может подчиниться нападкам Запада, а Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".