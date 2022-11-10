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10 ноября, 07:09

В Кремле подтвердили, что вместо Путина на саммит G20 отправится Лавров

Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Обложка © VK / МИД России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали через неделю. Вместо главы государства российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавил представитель Кремля.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", — сказал Песков в беседе с ТАСС.

При этом ранее пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.

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Максим Плетнёв

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