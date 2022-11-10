В Кремле подтвердили, что вместо Путина на саммит G20 отправится Лавров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали через неделю. Вместо главы государства российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавил представитель Кремля.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", — сказал Песков в беседе с ТАСС.