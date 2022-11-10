Евросоюз увеличил закупки СПГ для замещения российского газа

Евросоюз за первые десять месяцев 2022 года значительно увеличил поставки сжиженного природного газа в 27 стран альянса. Так, общий объём в период с января по октябрь составил 105 миллиардов кубометров СПГ, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Kpler.

Такую тенденцию связывают с попытками Европы заместить российский газ. К примеру, за январь – октябрь 2021 года в страны Евросоюза было поставлено 64 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, что почти на 40% меньше, чем в текущем году. При этом за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 миллиарда кубометров СПГ.

По мнению старшего аналитика Kpler по СПГ Лауры Пейдж, объём поставок сжиженного газа в Европу за весь 2022 год составит около 123 миллиардов кубометров. С ней почти согласен аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов, прогноз которого по итогам текущего года отличается всего на два миллиарда кубометров в большую сторону.