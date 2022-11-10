Путин: Нормативы обеспеченности ВС РФ должны соответствовать реальным потребностям
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и Министерству обороны привести нормативы обеспеченности Вооружённых сил в соответствие с реальными потребностями. Об этом сказано в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
"Привести нормативы обеспеченности Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учётом интенсивности использования и износа материальных средств", — сказано в документе.
Ответственными за выполнение назначены премьер Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Выполнить поручение они должны до 14 ноября.
Также они должны сформировать механизм эффективного и оперативного обмена информацией между подразделениями, участвующими в спецоперации на Украине, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств. Кроме того, Путин поручил координационному совету при правительстве завершить обеспечение потребностей ВС РФ.
Ранее командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал оборону по барьерному рубежу Днепра наиболее целесообразным вариантом. По его словам, если Киев нарастит попуск воды из водохранилищ или решит организовать более мощную ракетную атаку Каховской плотины, тогда возникнет поток, который затопит большие территории, что может привести к смерти мирных людей.
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