Путин: Нормативы обеспеченности ВС РФ должны соответствовать реальным потребностям

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и Министерству обороны привести нормативы обеспеченности Вооружённых сил в соответствие с реальными потребностями. Об этом сказано в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

"Привести нормативы обеспеченности Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учётом интенсивности использования и износа материальных средств", — сказано в документе.

Ответственными за выполнение назначены премьер Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Выполнить поручение они должны до 14 ноября.

Также они должны сформировать механизм эффективного и оперативного обмена информацией между подразделениями, участвующими в спецоперации на Украине, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств. Кроме того, Путин поручил координационному совету при правительстве завершить обеспечение потребностей ВС РФ.