Поправки "Единой России" в бюджет Санкт-Петербурга не приняты по решению правительства города

Бюджетная комиссия Смольного отклонила поправки "Единой России" к проекту городского бюджета на 2023–2025 годы. Основной пункт документа касался финансирования мероприятий по реабилитации участников специальной военной операции. На эти цели единороссы предлагали направить 415,7 млн рублей, однако Правительство Петербурга инициативу не одобрило. Предложение выделить 583,2 млн — на меры соцподдержки спортсменам и тренерам — также было отклонено. При этом впервые в истории городской бюджет превысил триллион рублей, а общий объём резервного фонда достиг 50 млрд рублей.

В целом ни одна поправка правящей фракции "Единой России" не была поддержана правительственной комиссией, несмотря на одобрение бюджетно-финансового комитета в Законодательном собрании. Таким образом, поправки партии большинства не были вынесены на рассмотрение парламентом.

Напомним, что накануне петербургский ЗакС в третьем чтении утвердил проект бюджета на 2022 год. Согласно ему, доходы городской казны утверждены на уровне в 1,108 трлн рублей вместо первоначальных 890 млн, расходы — в 1,066 трлн рублей при профиците бюджета в 41,8 млрд рублей.