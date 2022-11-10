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10 ноября, 07:56

Иран заявил о создании собственной гиперзвуковой баллистической ракеты

Иран отчитался о создании собственного гиперзвукового оружия. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции страны Амир-Али Хаджизаде, речь идёт о баллистической ракете.

"Эта новая ракета пройдёт через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — цитирует его агентство Tasnim.

По словам Хаджизаде, разработка является одним из вариантов оружия для уничтожения противоракетных систем противника.

Военные США испытали гиперзвуковое оружие

Военные США испытали гиперзвуковое оружие

Ранее Китай в рамках авиасалона впервые представил широкой публике сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Аналитики считают, что таким образом Пекин решил припугнуть Вашингтон на фоне Тайваньского кризиса.

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Unsplash

Максим Плетнёв

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