Погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму
Заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего накануне в ДТП, похоронят завтра, 11 ноября, в Симферополе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соратника политика.
"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал собеседник агентства.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова. В результате ещё два человека пострадали. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
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