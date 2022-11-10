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10 ноября, 07:59

Погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму

Заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего накануне в ДТП, похоронят завтра, 11 ноября, в Симферополе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соратника политика.

"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал собеседник агентства.

Сальдо рассказал, что у Стремоусова остались пятеро детей и беременная жена

Сальдо рассказал, что у Стремоусова остались пятеро детей и беременная жена

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова. В результате ещё два человека пострадали. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.

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Телеграм-канал Кирилла Стремоусова

Александра Вишнякова

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