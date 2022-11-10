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10 ноября, 08:12

Эрдоган назвал положительным решение России об отводе войск за Днепр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным решение Минобороны РФ отвести войска за Днепр в Херсонской области.

"Решение России — положительное решение", — сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Узбекистан.

Эрдоган добавил, что хочет обсудить ситуацию на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Александра Вишнякова

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