Эрдоган назвал положительным решение России об отводе войск за Днепр
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным решение Минобороны РФ отвести войска за Днепр в Херсонской области.
"Решение России — положительное решение", — сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Узбекистан.
Эрдоган добавил, что хочет обсудить ситуацию на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
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