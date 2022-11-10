Эрдоган назвал положительным решение России об отводе войск за Днепр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным решение Минобороны РФ отвести войска за Днепр в Херсонской области.

"Решение России — положительное решение", — сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Узбекистан.

Эрдоган добавил, что хочет обсудить ситуацию на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.