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10 ноября, 08:42

Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина*, внесённого Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующий указ уже подписан.

Причины внесения Кашина в чёрный список Киева неизвестны. Всего в перечне оказались почти четыре тысячи человек и компаний. Украинские санкции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение госнаград Украины. Они вводятся на пять лет.

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи российских граждан и компаний

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи российских граждан и компаний

Напомним, Министерство юстиции РФ внесло в список СМИ-иноагентов журналиста Олега Кашина ещё в начале июня.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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Wikipedia

Александра Вишнякова

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