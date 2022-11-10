Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина*, внесённого Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующий указ уже подписан.
Причины внесения Кашина в чёрный список Киева неизвестны. Всего в перечне оказались почти четыре тысячи человек и компаний. Украинские санкции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение госнаград Украины. Они вводятся на пять лет.
Напомним, Министерство юстиции РФ внесло в список СМИ-иноагентов журналиста Олега Кашина ещё в начале июня.
*Включён в реестр СМИ-иноагентов.