Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина

Причины внесения Кашина в чёрный список Киева неизвестны. Всего в перечне оказались почти четыре тысячи человек и компаний. Украинские санкции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение госнаград Украины. Они вводятся на пять лет.