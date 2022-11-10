Восклицание "Жыве Беларусь!" с поднятием руки отнесено в Белоруссии к нацистской символике
МВД Белоруссии включило восклицание "Жыве Беларусь!", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямлённой ладонью, а также отзыв "Жыве!" в список нацистской символики и атрибутики.
Как отмечается в документе, опубликованном на национальном правовом портале, в перечень включено "коллаборационистское приветствие", являющееся "символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадёрской (пехотной) дивизии Ваффен-СС наравне с нацистским приветствием".
А вот о восклицании "Жыве Беларусь!" без поднятой руки в документе ничего не упоминается.
Ранее Лайф писал, что КГБ Белоруссии задержал украинца и подполковника в отставке за шпионаж в пользу СБУ. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене.
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