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10 ноября, 08:56

Авиакомпаниям РФ предложили снимать с рейсов пассажиров с избыточной ручной кладью

"Коммерсант": В Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров при избытке ручной клади

Авиакомпаниям в России предложили запретить перевозить пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему с задержкой рейсов, пишет "Коммерсант".

Как сообщили в "Шереметьево хэндлинг", процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж занимают много времени, от 20 минут. А с заходом в комнату ручного досмотра — и вовсе не менее 55 минут. Это приводит к задержкам рейсов.

Чтобы предотвратить это, кроме снятия пассажиров с рейса, в Шереметьево предложили авиакомпаниям брать такую кладь в салон на своё усмотрение либо отправлять этот багаж следующим рейсом.

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Летом этого года Росавиация потребовала от аэропортов жёстко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж. В авиакомпаниях утверждают, что и так могут снимать пассажиров с рейса, однако это редкое явление.

Ранее Лайф сообщал о том, что все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования, такие как "Леонардо" (разработана "Ростехом" и "Сиреной") и ТАИС (разработана ОРС).

Обложка ©

Getty Images / Erik Witsoe / EyeEm

Илья Суриков

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