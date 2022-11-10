Авиакомпаниям РФ предложили снимать с рейсов пассажиров с избыточной ручной кладью
"Коммерсант": В Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров при избытке ручной клади
Авиакомпаниям в России предложили запретить перевозить пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему с задержкой рейсов, пишет "Коммерсант".
Как сообщили в "Шереметьево хэндлинг", процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж занимают много времени, от 20 минут. А с заходом в комнату ручного досмотра — и вовсе не менее 55 минут. Это приводит к задержкам рейсов.
Чтобы предотвратить это, кроме снятия пассажиров с рейса, в Шереметьево предложили авиакомпаниям брать такую кладь в салон на своё усмотрение либо отправлять этот багаж следующим рейсом.
Летом этого года Росавиация потребовала от аэропортов жёстко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж. В авиакомпаниях утверждают, что и так могут снимать пассажиров с рейса, однако это редкое явление.
Ранее Лайф сообщал о том, что все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования, такие как "Леонардо" (разработана "Ростехом" и "Сиреной") и ТАИС (разработана ОРС).
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