Косметолог призвала наводить красоту на лице к Новому году за месяц до праздника

Чтобы успеть качественно навести красоту во внешности к Новому году, необходимо начать делать это за месяц-полтора до праздника. Об этом Лайфу рассказала косметолог, главный врач центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

Она рассказала, что за пару дней добиться хорошего результата не получится, но есть простые процедуры, которые могут ненадолго придать свежесть.

"Такие простые [процедуры], например, как гидропилинг с AHA-кислотами, либо просто сделать пилинг с кислотами, сделать какие-то масочки, которые с фонофорезом делаются. То есть это такая процедура, которая даст свежесть, красивый вид, цвет на пару дней. Но если мы хотим действительно долгосрочную красоту, то здесь, конечно, нет чудо-процедур, сделав которые, вы помолодеете", — пояснила эксперт.

По мнению Баллирано, к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Кому-то может быть достаточно простых, базовых процедур, а в каких-то ситуациях нужен комплексный подход.

"Это зависит от качества кожи, от типа кожи, от цвета, есть ли у неё пигментация, морщины, возраст. Поэтому здесь, может быть, одному достаточно сделать немного диспорта и пару процедур на аппарате APL, кому-то достаточно сделать один-два филлера, чтобы сделать так называемое 3D-моделирование лица и скорректировать немного овал, а кому-то достаточно одного шприца, чтобы скорректировать губы", — добавила врач.

Она подчеркнула, что о косметических процедурах лучше позаботиться заранее, а не за несколько дней до важного события.