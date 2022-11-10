Стоматолог назвал болезни зубов, которые могут угробить весь организм

Воспаление дёсен (гингивит) и пародонтит являются одними из самых опасных заболеваний полости рта. Они ведут к потере зубов из-за подвижности зубного ряда, затрудняющего стоматологическое лечение, рассказал Лайфу главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

"Невозможно заниматься восстановлением прикуса, установить коронку или имплант. Помимо заболеваний пародонта в полости рта могут развиться так называемые флегмоны — острые гнойные воспаления мягких тканей. Опасность флегмон заключается в том, что они могут привести к летальному исходу. Основной причиной появления флегмон в полости рта является невылеченный кариес, который в свою очередь ведёт к смерти зуба, гибели пульпы (нерва)", — объяснил специалист.

Если не обращаться за помощью, процесс будет продолжаться и затронет пародонт и круговую связку зуба, и у больного начнётся периодонтит, добавил Лосев.

Врач-стоматолог Владимир Лосев. Фото предоставлено Лайфу

"В итоге такой зуб становится причиной появления воспалительных процессов, которые начинают возникать в разных отделах — в области лица, шеи, ушей. Может начаться абсцесс — так называют гнойное воспаление, которое происходит в одной области", — продолжил медик.

Самые опасные из них — флегмоны полости рта, которые распространяются не только на нижнюю челюсть, но и на гортань, и могут привести к летальному исходу. По словам врача, при хирургическом лечении таких пациентов разрезы, чтобы устранить гной, делаются в том числе на шее и в области щёк.

Поэтому отсутствие регулярных осмотров полости рта, несвоевременное обращение за стоматологической помощью, отсутствие качественной стоматологической профилактики может привести к самым неожиданным последствиям, предупредил Лосев. Он пояснил, что стоматолога-гигиениста нужно посещать раз в полгода для проведения профессиональной чистки зубов и осмотра полости рта.

"Раз в два года гигиенист направляет пациентов на снимок, чтобы выявить скрытый кариес и предотвратить любые негативные последствия, которые могут привести к потере зуба или гнойным воспалительным процессам в полости рта, которые могут представлять серьёзную опасность для здоровья пациента", — заключил специалист.