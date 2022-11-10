Российским мужчинам посоветовали учиться правильно ходить по-маленькому

Каждый второй мужчина после 40 лет сталкивается с признаками простатита, но далеко не все знают, что помимо приёма лекарственных препаратов для выздоровления придётся скорректировать образ жизни. Об этом в передаче "О самом главном" рассказал известный теледоктор Александр Мясников.

"В первую очередь мужчина должен больше двигаться, больше заниматься упражнениями, в том числе и силовыми. Он должен худеть, избегать запоров и учиться правильно ходить по-маленькому", — обращает внимание врач.

"Правильно" в понимании медиков — это опорожнять мочевой пузырь каждые полтора-два часа, не позволять жидкости накапливаться в организме, в противном случае, если долго терпеть, снижается ощущение чувствительности. Для пациента это чревато тем, что он либо будет постоянно ощущать переполненность в мочевом пузыре, даже если ему не надо в туалет, либо вовсе разовьётся недержание.

"Самое главное — у пациента правильно собрать анамнез и задать вопрос: через сколько секунд у вас начинается мочеиспускание с момента, когда вы уже подошли к туалету. Чем больше проходит времени, тем выше шанс, что мы столкнулись именно с гиперплазией предстательном железы", — добавил гость программы, врач-уролог Владимир Заркуа.