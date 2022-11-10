Что заказать в суши-баре, чтобы потом не было мучительно больно в спортзале: три совета от диетолога

Суши-бар — далеко не лучшее место для тех, кто сидит на диете или просто старается следить за своей фигурой, однако несколько советов от Лайфа и диетолога Ирины Писаревой помогут минимизировать возможный ущерб. Самое главное, что вид рыбы или морепродукта здесь имеет не самое важное значение. В любом случае в составе суши, роллов, а иногда и сашими будет рис, в который добавляется немало сахара и уксуса для клейкости. Именно поэтому суши-бар не подходит для адептов здорового питания.

Если в составе роллов есть сливочный сыр, то худеющие точно проходят мимо: в сочетании со сладким рисом это будет что-то вроде калорийной бомбы. Собеседница Лайфа советует отдать предпочтение позициям в меню с наиболее простым составом: только рыба и по возможности овощи. В некоторых ресторанах можно найти суши, состоящие только из авокадо и рыбы, завёрнутые вместо листа нори в слайс огурца. Если похода в суши-бар не избежать, лучше отдать предпочтение такому варианту.

Ну и третий враг, который поджидает посетителей суши-баров, — это соевый соус, без которого не обходится ни одно блюдо, за исключением супов.

"В нём большое количество соли, а часто добавляется ещё и сахар. То есть это тоже достаточно калорийный продукт, и человек может даже не догадываться о том, насколько более тяжёлым становится блюдо с этим соусом", — заключила собеседница Лайфа.