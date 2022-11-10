Россияне показали самый высокий за последние 10 лет уровень доверия к полиции

Жители России стали больше доверять сотрудникам полиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, по данным исследования, сотрудникам полиции своего региона доверяет 62% опрошенных. За последние десять лет этот показатель стал самым высоким и в 1,7 раза превысил уровень 2012 года (35%). За тот же период в пять раз увеличилась и доля тех, кто определённо доверяет полицейским (с 3 до 15%).

Показатель доверия выше в селе и в Дальневосточном федеральном округе (67 и 70% соответственно). Чаще всего положительное мнение высказывала молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (73%), а также работники бюджетной сферы (70%).

А индекс доверия сотрудникам полиции региона и вовсе стал максимальным за весь период измерений. Он достиг отметки 30 пунктов в диапазоне от –100 до 100.

"Опрос показал, что наибольшим доверием у граждан пользуются сотрудники органов внутренних дел на транспорте, дежурных частей, подразделений по делам несовершеннолетних, а также участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска", — указали в МВД РФ.

По мнению гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, такой рост доверия связан с качественным изменением работы сотрудников полиции.

"Люди в полицейской форме стали более доброжелательны, опрятны. Конечно же, это масштабная системная работа в течение многих лет, которая позволила привлечь на службу новое поколение людей", — отметил он.

По данным ВЦИОМа, всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.