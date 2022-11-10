Невролог: Голова может болеть из-за психологических травм родом из детства

Одной из причин головных болей может стать психосоматика, именно это основание имеют около 80% случаев из общего количества жалоб, рассказала "Вечерней Москве" врач-невролог, клинический психолог Центральной клинической больницы "РЖД-медицина" Яна Ковальская.

Чаще всего подобные заболевания появляются из-за неразрешённых внутренних и внешних конфликтов. И, вероятнее всего, после травматического опыта, испытанного в детстве. У детей головные боли из-за психосоматики возникают на фоне сложностей в отношениях с родителями.

"Важно понимать, что дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер, включающий в себя в первую очередь коррекцию образа жизни, психотерапевтическую работу с ребёнком и членами семьи, корректную фармакотерапию", — объяснила специалист.

К этому могут привести критика и разочарование в ребёнке, из-за чего он замкнётся в себе. Подобное постоянное напряжение может спровоцировать головную боль, уточнила Ковальская. Также причинами психосоматических болезней становятся чрезмерный родительский контроль или эмоциональная холодность родителей.

Подаваемые ребёнком сигналы нельзя игнорировать, предупредила невролог, ведь его психологическое и физическое здоровье являются основой будущего благополучия.