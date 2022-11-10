Врач рассказала, кому противопоказана фейхоа

Фейхоа является полезной ягодой, однако детям до года не стоит её есть, так как их пищеварительная система ещё недостаточно зрелая. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Анастасия Квасова.

"Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день", — отметила она.

Эксперт добавила, что в трёх крупных плодах содержится суточная норма йода для взрослого человека, поэтому от фейхоа стоит отказаться людям с гиперфункцией щитовидной железы. С осторожностью стоит отнестись к ягоде и больным сахарным диабетом: можно ограничиться небольшой порцией в первой половине дня без добавления сахара или мёда.

В то же время специалист напомнила, что в фейхоа много микроэлементов, например витамин С и железо. Эти вещества крайне необходимы для профилактики заболеваний щитовидной железы, железодефицитных состояний и общего укрепления организма. Как и прочие ягоды, фейхоа максимально полезна в сезон созревания, заключила врач.