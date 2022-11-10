Врач рассказала, кому противопоказана фейхоа
Врач Квасова: Детям до года и людям с гиперфункцией щитовидной железы не стоит есть фейхоа
Фейхоа является полезной ягодой, однако детям до года не стоит её есть, так как их пищеварительная система ещё недостаточно зрелая. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Анастасия Квасова.
"Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день", — отметила она.
Эксперт добавила, что в трёх крупных плодах содержится суточная норма йода для взрослого человека, поэтому от фейхоа стоит отказаться людям с гиперфункцией щитовидной железы. С осторожностью стоит отнестись к ягоде и больным сахарным диабетом: можно ограничиться небольшой порцией в первой половине дня без добавления сахара или мёда.
В то же время специалист напомнила, что в фейхоа много микроэлементов, например витамин С и железо. Эти вещества крайне необходимы для профилактики заболеваний щитовидной железы, железодефицитных состояний и общего укрепления организма. Как и прочие ягоды, фейхоа максимально полезна в сезон созревания, заключила врач.
Ранее врач-терапевт Ольга Перевалова назвала ягоды, которые помогают справиться с простудой и укрепить иммунитет. Кроме того, специалист отметила, что ягоды являются мощными антиоксидантами и подпитывают микрофлору кишечника.
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