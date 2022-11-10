Полиция объявила план "Перехват" после ограбления со стрельбой в Домодедово
Ограбление со стрельбой случилось в столичном аэропорту Домодедово, похищена крупная сумма денег. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
По его данным, злоумышленники открыли огонь по автомобилю Lexus, откуда забрали деньги и скрылись на внедорожнике Chevrolet Tahoe. Полиция объявила план "Перехват".
Ранее Лайф рассказывал, что 7 октября в Орске Оренбургской области трое неизвестных напали на сотрудников инкассации почтовой сети и забрали из служебной машины Почты России крупную сумму денег. Грабители попытались скрыться, но инкассаторам удалось настигнуть их. Тогда один из преступников начал отстреливаться и ранил в живот сотрудника Почты Росии, после чего тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Один из нападавших покончил с собой при задержании.
VK / Московский аэропорт Домодедово / Александр Воронков