Врач рассказал, несёт ли угрозу для россиян новая вспышка ковида в Китае

Усиление волны коронавируса в Китае вряд ли чем-то грозит гражданам России, так как в стране давно сформирован оперативный штаб по борьбе с распространением болезни, который продолжает функционировать, а также доступна вакцина. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Ситуация в Китае — это всё-таки ситуация в Китае. У нас сейчас в Китай вообще въезд иностранным гражданам запрещён. То есть риски заноса из Китая в настоящее время минимальны", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что россиянам нужно руководствоваться решениями, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях. Он добавил, что есть "хороший внешний индикатор" изменения ситуации, а именно — масочный режим. И здесь в лидерах всегда была Москва. Потому если в густо населённой российской столице сейчас не предпринимается чрезвычайных мер, то ситуация под контролем, подчеркнул Колбасов.