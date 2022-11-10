В Индонезии с уважением отнеслись к решению Путина не ехать на саммит G20
Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали. Так прокомментировал эту новость министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Бинсар Панджайтан, отвечающий за подготовку мероприятий встречи.
"Этот вопрос обсуждался между президентом Джоко Видодо и Путиным в ходе прошедшего телефонного разговора", — приводит его слова Associated Press.
Панджайтан не знает причин, почему российский лидер не поедет на саммит, однако он добавил, что у президента Путина, "возможно, есть дела дома" и это решение "нужно уважать".
Напомним, ранее стало известно, что вместо Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.
Саммит "Большой двадцатки" состоится 15–16 ноября на Бали. Эта встреча глав государств станет 17-й по счёту.