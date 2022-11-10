Мобилизованные и военнослужащие россияне начали получать выплаты в 195 тысяч рублей
Мобилизованные и военнослужащие россияне, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать выплаты в размере 195 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru.
Как рассказала изданию супруга одного из военных, соответствующая денежная выплата уже поступила мужу на банковскую карточку. Отметим, что за октябрь сумму в 195 тысяч получат только те, кто уже прослужил полный месяц.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. А 3 ноября им был подписан указ о единовременной выплате.
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