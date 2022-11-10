Мобилизованные и военнослужащие россияне начали получать выплаты в 195 тысяч рублей

Мобилизованные и военнослужащие россияне, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать выплаты в размере 195 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала изданию супруга одного из военных, соответствующая денежная выплата уже поступила мужу на банковскую карточку. Отметим, что за октябрь сумму в 195 тысяч получат только те, кто уже прослужил полный месяц.