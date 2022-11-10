В Госдуме одобрили введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года

Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым предусмотрено признание сахаросодержащих напитков подакцизным товаром.

Ранее планировалось, что такие напитки станут подакцизными с 1 января 2023 года, но ко второму чтению решение отложили до 1 июля 2023 года. В Госдуме уточнили, что введение акциза необходимо для дополнительных доходов в бюджет, которые будут тратить на борьбу с сахарным диабетом.

"В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков", — сказано в пояснительной записке.