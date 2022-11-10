МИД РФ выразил протест латвийскому послу из-за сноса советских памятников

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш был вызван в МИД России, где ему заявлен решительный протест из-за продолжающейся политики Риги по сносу советских памятников. Об этом сообщается на сайте внешнедипломатического ведомства.

"Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма. При этом обращено внимание на публичные антироссийские высказывания посла о том, что Рига сносит памятники советским воинам-освободителям, поскольку специальная военная операция России на Украине является продолжением войны с фашизмом в середине прошлого века", — сказано в записи.

Послу указали, что подобные заявления в неофашистском духе со стороны работающего в России дипломата неприемлемы. Также Риекстиньшу заявили о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности.

Москва считает, что вся ответственность за эти действия лежит на латвийской стороне, и оставляет за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные.