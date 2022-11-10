ВС РФ перегруппируют войска на левый берег Днепра в соответствии с планом
Вооружённые силы РФ осуществляют манёвр группировки войск на позиции на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утверждённым планом", — отметил он.
Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
ТАСС / Владимир Смирнов