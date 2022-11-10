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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 10:36
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ВС РФ перегруппируют войска на левый берег Днепра в соответствии с планом

Вооружённые силы РФ осуществляют манёвр группировки войск на позиции на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утверждённым планом", — отметил он.

Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным
Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
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