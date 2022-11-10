Супруга Арестовича отказалась считать русский "языком оккупантов"
Супруга советника Офиса Зеленского Арестовича отказалась считать русский языком оккупантов
Анастасия Арестович. Обложка © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / anastasiia_arestovich
Супруга советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича Анастасия во время одного из интервью отказалась разговаривать на украинском языке, заявив, что для неё комфортнее вести беседу на русском.
"Это мой родной язык. Я разговариваю на нём с детства", — сказала она журналистке Анне Олицкой.
Анастасия призналась, что не поддерживает популярное на Украине мнение, что "русский язык — язык оккупантов". При этом она подчеркнула, что не осуждает тех, кто это мнение разделяет.
Языковой вопрос является весьма острой темой для Украины. Местные власти борются с употреблением русского языка, несмотря на то что многие жители страны на нём разговаривают. Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды, который должен полностью исчезнуть с территории Незалежной. Однако в ООН его слова не оценили и назвали "нездоровыми".