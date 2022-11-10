Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в декабре

Многие россияне уходят в отпуск в декабре, чтобы поскорее забыть о проблемах и окунуться в новогоднюю суету. О том, выгодно ли отдыхать в последний месяц года, рассказала бухгалтер Татьяна Кищук в беседе с Тульской службой новостей.

По словам специалиста, декабрь является одним из наиболее выгодных месяцев для отпуска, так как в нём 31 день, из которых всего девять выходных. Эксперт пояснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем более удачным с финансовой точки зрения будет отпуск в это время.

"Важно не исключать из отпуска выходные дни, так как отпускные за них начисляются, а заработная плата — нет", — отметила Кищук.

Она также добавила, что отпуск в декабре можно законно продлить. Так, если уйти на отдых с 19 или 16 декабря по 2 января, то последующие государственные новогодние выходные увеличат его ещё на пять дней. А сэкономленную неделю можно отложить на следующий год или получить за неё деньги позже.