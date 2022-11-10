Глава российского агентства ИТЭР рассказал о планах по созданию демореактора

"Проект ИТЭР получит первую плазму не в 2025 году, а попозже. И далее десять лет эксплуатации, скорее всего, [она будет длиться] до 2040 года. А уже после мы, китайцы, европейцы, американцы, японцы, Южная Корея планируем строить демореактор. В нём не только будет генерироваться термоядерная мощность, но ещё и будут технологии по переработке с термоядерной мощности в электричество, тепловую и так далее", — сказал Красильников на Международном форуме-диалоге "Наука за мир и развитие".