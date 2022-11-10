Глава российского агентства ИТЭР рассказал о планах по созданию демореактора
Глава российского агентства ИТЭР: Первую плазму реактора зажгут не раньше 2025 года
Первую плазму международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) зажгут не раньше 2025 года. Об этом сообщил директор частного учреждения госкорпорации "Росатом" "Проектный центр ИТЭР" Анатолий Красильников.
Красильников заявил, что первую плазму термоядерного реактора ИТЭР зажгут не раньше 2025 года. Видео © LIFE
"Проект ИТЭР получит первую плазму не в 2025 году, а попозже. И далее десять лет эксплуатации, скорее всего, [она будет длиться] до 2040 года. А уже после мы, китайцы, европейцы, американцы, японцы, Южная Корея планируем строить демореактор. В нём не только будет генерироваться термоядерная мощность, но ещё и будут технологии по переработке с термоядерной мощности в электричество, тепловую и так далее", — сказал Красильников на Международном форуме-диалоге "Наука за мир и развитие".
В крупнейшем научно-техническом проекте ИТЭР участвуют США, Россия, Китай, Евросоюз, Индия, Япония и Южная Корея. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учёными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для управляемого термоядерного синтеза. Энергетическую установку строят на юге Франции, недалеко от исследовательского центра Кадараш.
Ранее Лайф сообщал, что в России к 2036 году появится первая атомная станция для наработки водорода. В 2025 году холдинг "Атомэнергомаш" должен получить лицензию на возведение объекта. Проектная документация должна быть разработана к концу того же года.
ТАСС / Страна Росатом / Алексей Башкиров