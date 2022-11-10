На украинских сооружениях царит антисанитария, внутри полно грязи и мусора. Об этом передаёт Ura.ru. По словам корреспондента издания, он был поражён тем, насколько позиции необорудованы.

"Если раньше я видел действительно хорошо укреплённые позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут, — это шокирует", — сказал журналист в эфире Первого канала.

Он выразил мнение, что сейчас украинские войска дезорганизованы. По словам корреспондента, ВСУ рассматривают эти позиции как временные, поэтому складируют там весь мусор и даже тела погибших товарищей.