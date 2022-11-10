Трупы в грудах мусора: Журналист рассказал о шокирующей антисанитарии на позициях ВСУ
Журналист рассказал о шокирующей антисанитарии на позициях ВСУ
На украинских сооружениях царит антисанитария, внутри полно грязи и мусора. Об этом передаёт Ura.ru. По словам корреспондента издания, он был поражён тем, насколько позиции необорудованы.
"Если раньше я видел действительно хорошо укреплённые позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут, — это шокирует", — сказал журналист в эфире Первого канала.
Он выразил мнение, что сейчас украинские войска дезорганизованы. По словам корреспондента, ВСУ рассматривают эти позиции как временные, поэтому складируют там весь мусор и даже тела погибших товарищей.
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Харьковом сбрасывают в реку тела бойцов. По его словам, микрофлора реки позволяет быстро уничтожить улики за короткий промежуток времени.
Twitter / Генеральний штаб ЗСУ