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10 ноября, 11:31

Трупы в грудах мусора: Журналист рассказал о шокирующей антисанитарии на позициях ВСУ

Журналист рассказал о шокирующей антисанитарии на позициях ВСУ

На украинских сооружениях царит антисанитария, внутри полно грязи и мусора. Об этом передаёт Ura.ru. По словам корреспондента издания, он был поражён тем, насколько позиции необорудованы.

"Если раньше я видел действительно хорошо укреплённые позиции, то сейчас отмечаю, что грязь в их окопах просто непроходима. Тот мусор, который они оставляют там же, где и живут, — это шокирует", — сказал журналист в эфире Первого канала.

Он выразил мнение, что сейчас украинские войска дезорганизованы. По словам корреспондента, ВСУ рассматривают эти позиции как временные, поэтому складируют там весь мусор и даже тела погибших товарищей.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков

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