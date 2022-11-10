Несколько сёл в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Сразу несколько сёл Белгородского района попали под обстрел, есть повреждение подстанции. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — написал он в телеграм-канале.

К счастью, обошлось без пострадавших.