Несколько сёл в Белгородской области остались без света из-за обстрела
Губернатор Гладков: Несколько белгородских сёл попали под обстрел
Сразу несколько сёл Белгородского района попали под обстрел, есть повреждение подстанции. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — написал он в телеграм-канале.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. В результате атаки был повреждён трансформаторный блок.
ТАСС / Валентин Спринчак