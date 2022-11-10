Губернатор Воробьёв заявил, что в Подмосковье снизилось число вопросов по мобилизации
Жители Подмосковья стали реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в беседе в эфире радио Sputnik. По его словам, на данный момент в неделю поступает около пяти тысяч запросов.
"Обращения радикально упали, но они ещё остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять тысяч. В основном они касались выплат, но мы их сейчас все завершаем, не должно быть переживаний", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".
Губернатор отметил, что все мобилизованные из региона получат выплату в размере 200 тысяч рублей до конца текущей недели. По его словам, от общего числа таких граждан осталось "ещё 5% максимум". Глава области подчеркнул, что, пока мужчины выполняют боевые задачи в зоне СВО, власти должны оказывать поддержку их семьям.
Ранее Лайф рассказывал, что раненный во время СВО доброволец из Подмосковья получил медаль "За отвагу". Её вручил губернатор региона Андрей Воробьёв.
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