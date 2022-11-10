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10 ноября, 10:57

Российские войска отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооружённые силы РФ отразили атаку бойцов ВСУ и наёмников. Об этом в четверг сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наёмниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков добавил, что подразделения противника огнём артиллерии и действиями войск остановили и рассеяли на дальних подступах к линии обороны. По словам генерал-лейтенанта, ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Российские военные отразили новую контратаку ВСУ в направлении Никольского

Российские военные отразили новую контратаку ВСУ в направлении Никольского

Ранее Лайф сообщал о том, что за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.

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ТАСС / Донат Сорокин

Илья Суриков

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