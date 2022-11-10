Политолог объяснил отказ Путина ехать на саммит G20

Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт на индонезийском Бали, так как не желает, чтобы на его имени пиарились другие политики. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов групп" Сергей Маркелов.

"Выдавать себя в виде куклы, на которой будут пиариться, он не будет", — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, отсутствие президента на саммите будет полезно для него самого. Здесь, как отметил Маркелов, важен вопрос безопасности главы государства и то, как бы сложилось его общение с другими участниками встречи.