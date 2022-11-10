Политолог объяснил отказ Путина ехать на саммит G20
Политолог Маркелов: Путин не поедет на G20, чтобы участники не пиарились на его имени
Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт на индонезийском Бали, так как не желает, чтобы на его имени пиарились другие политики. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов групп" Сергей Маркелов.
"Выдавать себя в виде куклы, на которой будут пиариться, он не будет", — подчеркнул эксперт.
По мнению специалиста, отсутствие президента на саммите будет полезно для него самого. Здесь, как отметил Маркелов, важен вопрос безопасности главы государства и то, как бы сложилось его общение с другими участниками встречи.
Политолог подчеркнул, что Путин не будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским даже в дистанционном формате. Эксперт также исключил возможность диалога между лидером Незалежной и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который поедет на саммит вместо российского лидера. Собеседник телеканала убеждён, что Зеленский ничего нового не скажет, он будет снова говорить о важности полной остановки боевых действий, о помощи Киеву и необходимости введения новых санкций против Москвы.
Напомним, ранее стало известно, что вместо Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.