ВС России поразили за сутки два пункта управления ВСУ и наёмников

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах города Николаева и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ударами поражены 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 153 районах.