ВС России поразили за сутки два пункта управления ВСУ и наёмников
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах города Николаева и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, ударами поражены 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 153 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении. По словам Игоря Конашенкова, два усиленных взвода ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР, но были отбиты.
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