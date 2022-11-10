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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 10:47
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ВС России поразили за сутки два пункта управления ВСУ и наёмников

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах города Николаева и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ударами поражены 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 153 районах.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении. По словам Игоря Конашенкова, два усиленных взвода ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР, но были отбиты.

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Артур Лапсаков
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