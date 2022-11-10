Российские военные отразили новую контратаку ВСУ в направлении Никольского

Российские военные успешно отразили контратаку противника в направлении населённого пункта Никольское на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в этом районе российской артиллерией и армейской авиацией было уничтожено до 55 украинских силовиков, а также один танк и две боевые бронемашины.