Российские военные отразили новую контратаку ВСУ в направлении Никольского
Российские военные успешно отразили контратаку противника в направлении населённого пункта Никольское на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в этом районе российской артиллерией и армейской авиацией было уничтожено до 55 украинских силовиков, а также один танк и две боевые бронемашины.
На днях сообщалось, что ВСУ предприняли ещё две провальные попытки замедлить наступление российских войск на Южно-Донецком направлении, но противник потерпел неудачу. В ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.
ТАСС / Донат Сорокин