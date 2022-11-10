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10 ноября, 10:45

Российские военные отразили новую контратаку ВСУ в направлении Никольского

Российские военные успешно отразили контратаку противника в направлении населённого пункта Никольское на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в этом районе российской артиллерией и армейской авиацией было уничтожено до 55 украинских силовиков, а также один танк и две боевые бронемашины.

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На днях сообщалось, что ВСУ предприняли ещё две провальные попытки замедлить наступление российских войск на Южно-Донецком направлении, но противник потерпел неудачу. В ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.

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ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина

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