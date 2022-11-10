"Уничтожать будет очень легко": ВСУ предрекли тяжёлые времена после отвода российских войск на левый берег Днепра
Военный эксперт предрёк тяжёлые времена для ВСУ после отвода ВС РФ на левый берег Днепра
Вооружённые силы Украины окажутся в очень тяжёлом положении после того, как российские войска займут надёжные позиции на левом берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
"Возникнет ситуация, когда российские войска смогут очень сильно разрушать все коммуникации той группировки войск, которую Украина попытается развернуть на правом берегу. Место там открытое, уничтожать будет очень легко, а с учётом того, что там уже нет мирного населения, можно массированно применять в том числе дальнюю авиацию. То есть украинская армия окажется в крайне тяжёлом положении", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Решение о переброске наших войск, естественно, является серьёзным информационным ударом по России. Сейчас, как указал эксперт, Киев начнёт раскручивать сложившуюся ситуацию как безоговорочную победу Украины. Однако за мнимым успехом украинская сторона будет замалчивать данные по реальным потерям ВСУ.
Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Донат Сорокин