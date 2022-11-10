Вооружённые силы Украины окажутся в очень тяжёлом положении после того, как российские войска займут надёжные позиции на левом берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Возникнет ситуация, когда российские войска смогут очень сильно разрушать все коммуникации той группировки войск, которую Украина попытается развернуть на правом берегу. Место там открытое, уничтожать будет очень легко, а с учётом того, что там уже нет мирного населения, можно массированно применять в том числе дальнюю авиацию. То есть украинская армия окажется в крайне тяжёлом положении", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Решение о переброске наших войск, естественно, является серьёзным информационным ударом по России. Сейчас, как указал эксперт, Киев начнёт раскручивать сложившуюся ситуацию как безоговорочную победу Украины. Однако за мнимым успехом украинская сторона будет замалчивать данные по реальным потерям ВСУ.