ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 10:56
26212

ВСУ предрекли тяжёлые времена после отвода российских войск на левый берег Днепра

Военный эксперт предрёк тяжёлые времена для ВСУ после отвода ВС РФ на левый берег Днепра

Вооружённые силы Украины окажутся в очень тяжёлом положении после того, как российские войска займут надёжные позиции на левом берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Возникнет ситуация, когда российские войска смогут очень сильно разрушать все коммуникации той группировки войск, которую Украина попытается развернуть на правом берегу. Место там открытое, уничтожать будет очень легко, а с учётом того, что там уже нет мирного населения, можно массированно применять в том числе дальнюю авиацию. То есть украинская армия окажется в крайне тяжёлом положении", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Решение о переброске наших войск, естественно, является серьёзным информационным ударом по России. Сейчас, как указал эксперт, Киев начнёт раскручивать сложившуюся ситуацию как безоговорочную победу Украины. Однако за мнимым успехом украинская сторона будет замалчивать данные по реальным потерям ВСУ.

Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным
Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

BannerImage

ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar