Юрист раскрыл шансы на возврат денег в случае случайного банковского перевода

При банковском переводе, совершённом по ошибке, банк уже не обязан возвращать деньги. Однако можно договориться с ним или с получателем средств. Об этом Лайфу рассказал адвокат Игорь Ветров.

Адвокат Игорь Ветров. Фото предоставлено Лайфу

По его словам, банк уже не может вернуть деньги, как только они поступили на счёт другого человека.

"В такой ситуации есть несколько возможных вариантов действий. Первый вариант — связаться с получателем денежных средств и попросить его вернуть переведённую сумму. Это может быть порядочный человек, который без проблем выполнит вашу просьбу", — отметил эксперт.

Юрист также добавил, что получателю ошибочного перевода стоит напомнить, что получение чужих денег приравнивается к необоснованному обогащению, если он не хочет их возвращать. Также адвокат рекомендовал прийти в банк и написать заявление о возврате ошибочного перевода. Прямой обязанности помогать в этом у банка нет, поэтому придётся полагаться на человечность сотрудников и подход финансового учреждения к клиентам.

Ещё один вариант возврата — через суд. Для этого необходимо подать иск о взыскании необоснованно полученной суммы. Но это доставит очень много хлопот и имеет смысл только при потере большой суммы.

"Однако судебное разбирательство потребует значительного времени и вложения денежных средств на оплату работы адвоката, уплату пошлины и так далее. Поэтому судебное разбирательство имеет смысл в том случае, если переведена действительно значительная для вас денежная сумма, а затраты на судебное разбирательство будут меньшими, чем возвращённые деньги", — указал Ветров.

Он добавил, что иногда лучше даже не обращать внимания на такие случайные траты, если речь идёт о маленькой сумме, поскольку шансы на возврат есть, но для этого нужно приложить немало усилий.