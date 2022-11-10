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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 11:03
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МО РФ: Морпехи 155-й бригады ТОФ прорвали оборону ВСУ и освобождают Павловку в ДНР

Морские пехотинцы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прорвали оборону ВСУ и приступили к освобождению населённого пункта Павловка на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские морпехи освобождают населённый пункт Павловка. Видео © Telegram-канал Минобороны России

"Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укреплённый район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населённого пункта Павловка", — сказано в записи в телеграм-канале.

При поддержке ракетных войск, артиллерии и армейской авиации морские пехотинцы в составе мобильных бронегрупп атакуют одновременно по нескольким сходящимся направлениям, добавили в ведомстве.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении. По словам Игоря Конашенкова, два усиленных взвода ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР, но были отбиты.

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Артур Лапсаков
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