МО РФ: Морпехи 155-й бригады ТОФ прорвали оборону ВСУ и освобождают Павловку в ДНР

Морские пехотинцы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прорвали оборону ВСУ и приступили к освобождению населённого пункта Павловка на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские морпехи освобождают населённый пункт Павловка. Видео © Telegram-канал Минобороны России

"Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укреплённый район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населённого пункта Павловка", — сказано в записи в телеграм-канале.

При поддержке ракетных войск, артиллерии и армейской авиации морские пехотинцы в составе мобильных бронегрупп атакуют одновременно по нескольким сходящимся направлениям, добавили в ведомстве.