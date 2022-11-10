МО РФ: Морпехи 155-й бригады ТОФ прорвали оборону ВСУ и освобождают Павловку в ДНР
Морские пехотинцы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прорвали оборону ВСУ и приступили к освобождению населённого пункта Павловка на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские морпехи освобождают населённый пункт Павловка. Видео © Telegram-канал Минобороны России
"Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укреплённый район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населённого пункта Павловка", — сказано в записи в телеграм-канале.
При поддержке ракетных войск, артиллерии и армейской авиации морские пехотинцы в составе мобильных бронегрупп атакуют одновременно по нескольким сходящимся направлениям, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении. По словам Игоря Конашенкова, два усиленных взвода ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР, но были отбиты.
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