Путин поручил кабмину подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о поддержке семей с детьми поручил правительству представить предложения об ускоренном росте минимального размера оплаты труда (МРОТ), чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения по ускоренному росту МРОТ, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Путин также поручил кабмину разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей с детьми, которые ежемесячно получают пособие. В частности, предлагается повысить зарплату родителям и предоставить им льготы на дополнительное образование, а также рассмотреть возможность введения налоговых льгот или дополнительного пособия на компенсацию налогов.